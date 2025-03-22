Bayraktar KIZILELMA Manevra Testini Geçti

TEST SÜRECI DEVAM EDİYOR

Baykar tarafından yapılan açıklamaya göre, Baykar’ın tamamen öz kaynaklarıyla geliştirdiği Bayraktar KIZILELMA’nın test süreci planlanan takvime uygun şekilde ilerliyor. Milli insansız savaş uçağı, dün gerçekleştirilen AB Kalkışlı Manevra Sistem Tanımlama Testi’ni başarıyla geçiyor. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nden art yakıcı açarak havalanan Bayraktar KIZILELMA’nın TC-OZB3 kuyruk numaralı üretim prototipi, test uçuşunda sistem tanımlama faaliyetlerini ve keskin manevraları başarıyla tamamladı. Geliştirme aşamasında ilk prototiplerden elde edilen deneyimler sayesinde üretim prototipinde önemli değişikliklere gidildi. Yapısal iyileştirmeler ve aviyonik mimarideki geliştirmeler bunun arasında yer alıyor. Entegrasyonu başarıyla tamamlanan art yakıcılı motor seçeneği ile uçuş gerçekleştirildi. Güçlü yeni motoruyla ses hızına yaklaşacak olan Bayraktar KIZILELMA, aerodinamik iyileştirmeler sayesinde yüksek hızlarda çok daha iyi manevra yapıyor. Sahip olduğu AESA radarı ile kazandığı yüksek durumsal farkındalık sayesinde ise en zor görevleri yerine getirebiliyor.

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE YENİ BİR DÖNEM

Bayraktar KIZILELMA projesi 2021’de başlamıştı. 14 Kasım 2022’de üretim hattından çıkan TC-ÖZB kuyruk numaralı Bayraktar KIZILELMA, Çorlu’daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’ne intikal etti. Burada yer testlerini hızlı bir şekilde başarıyla tamamladıktan sonra 14 Aralık 2022 tarihinde ilk uçuşunu yaptı. Bayraktar KIZILELMA, bir yıl gibi kısa bir sürede gökyüzü ile buluştu. TEKNOFEST 2023’te dünya havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar KIZILELMA, Bayraktar AKINCI TİHA ile formasyon uçuşları gerçekleştirdi. 1 Mayıs 2023 tarihinde ise F-16 savaş jeti SOLOTÜRK ve F-5 jet uçaklarından oluşan Türk Yıldızları ile İstanbul semalarında filo konseptiyle kol uçuşu icra etti. Bu uçuşlar, dünya havacılık tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

İHRACAT BAŞARILARI

Baykar, başlangıçtan itibaren tüm projelerini öz kaynaklarıyla yürütüyor. 2003 yılındaki İHA AR-GE sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 83’ünü ihracattan sağladı. 2023’te 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Baykar, Türkiye’deki tüm sektörlerde en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında yer alıyor. Dünya insansız hava aracı ihracat pazarının en büyük firması olarak 2024 yılında da küresel ölçekteki başarısını sürdürüyor ve gelirlerinin yüzde 90’ını ihracattan elde ederek 1,8 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıyor. “İhracatın Şampiyonları” ödülüne layık görülen Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2023’te sektör ihracatının üçte birini tek başına yapan Baykar, 2024 yılında da savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının dörtte birini gerçekleştirerek Türkiye’yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıyor. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladı.