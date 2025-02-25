Bayraktar TB2 Filodaki J11 Görev Değişimi

JANDARMA’YA BÜYÜK KATKI SAĞLADI

Türkiye’nin ilk SİHA’sı olan Bayraktar TB2 filosunda bulunan J11 kuyruk numaralı hava aracı, 2016 yılında envantere girmesinin ardından 10 bin saatlik uçuş süresini başarıyla tamamlayarak envanterden çıkarıldı. Milli SİHA, Jandarma Genel Komutanlığı envanterine katıldığı günden bu zamana kadar terörle mücadele, emniyet ve asayiş, sınır güvenliği, arama-kurtarma ve stratejik altyapıların korunması gibi önemli görevlerde yer aldı.

SERTİFİKA TAKDİM EDİLDİ

Baykar, J11 kuyruk numaralı milli SİHA’nın Jandarma Genel Komutanlığı envanterine sağladığı üstün katkılar nedeniyle komutanlığa bir sertifika sundu. Görev süresini tamamlayan J11 kuyruk numaralı Bayraktar TB2 SİHA, Baykar bünyesinde eğitim ve test uçağı olarak kullanılacak. Baykar, bu önemli görevi tamamlayan SİHA’nın yerine üretim hattından çıkan J60 kuyruk numaralı yeni bir Bayraktar TB2’yi Jandarma Genel Komutanlığı’na hediye etti.

KRİTİK ROLLERİ ÜSTLENDİ

Envantörden çıkarılan Bayraktar TB2 SİHA, toplam 8370 saat terörle mücadele, 246 saat kaçakçılık ve narkotikle mücadele, 107 saat toplumsal olayların takibi, 1012 saat sınır güvenliği, 151 saat arama-kurtarma ve 114 saat stratejik altyapıların korunması gibi kritik görevlerde önemli roller üstlendi.