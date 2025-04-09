Bayraktar TB2, İki Yeni Testi Geçti

TÜRKİYE’NİN SAVUNMA SANAYİİNDEKİ BÜYÜK GELİŞMELER

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde elde ettiği önemli ilerlemelerle öne çıkıyor. BAYKAR tarafından geliştirilen yüksek teknolojiye sahip insansız sistemlerin test süreçleri başarıyla devam ediyor. En son olarak Bayraktar TB2, iki yeni testi başarıyla tamamladı.

BAYKAR’ın sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda, Bayraktar TB2’nin ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası testlerine dair görüntülere yer verildi.

DÜNYADA BİR İLK DAHA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TB2’nin test görüntülerini sosyal medya platformunda paylaşarak, “Dünyada bir ilki daha gerçekleştiren Bayraktar TB2, ileri manevra otonomisi ve otonom virilden kurtarma manevrası kabiliyetleriyle, sadece insansız sistemlerin değil, tüm hava platformlarının sınırlarını yeniden tanımlıyor.” şeklinde ifadeler kullandı. Bu başarı, mühendislik becerimizin, vizyonel yaklaşımımızın ve kararlılığımızın bir sonucudur. Kendi sınıfında dünya çapında referans haline gelmiş milli platformlarımız, bu tür yeteneklerle caydırıcılığımızı arttırmakta, sahadaki esnekliğimizi ve güvenliğimizi en üst seviyeye çıkarmaktadır. Bu gurur verici gelişmede emeği geçen BAYKAR Teknoloji ailesini yürekten tebrik ediyorum.

Dünyada bir ilki daha gerçekleştiren #BayraktarTB2, “İleri Manevra Otonomisi” ve “Otonom Virilden Kurtarma Manevrası” kabiliyetleriyle, sadece insansız sistemlerin değil, tüm hava platformlarının sınırlarını yeniden tanımlıyor.