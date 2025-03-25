Bayraktar TB3, Tarihi Başarıya İmza Attı

DÜNYA HAVACILIK TARİHİNDE BİR İLKE İMZA ATTI

Dünya havacılık tarihinde önemli bir gelişme yaşanıyor. Kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış gerçekleştiren Bayraktar TB3 SİHA, geliştirme sürecinde yeni bir aşama daha kaydederek mühimmat entegrasyon testlerine devam ediyor. Bugün Muğla’nın Dalaman ilçesinden Roketsan tarafından geliştirilen İHA-122 Süpersonik Füze ile havalanan Bayraktar TB3, ilk denemesinde 50 kilometreyi aşan mesafeden deniz üzerindeki 6X6 metre ebadındaki perdeli hedefi tam isabetle vurdu. Atış testinin lazerle hedefleme görevini ise havada bulunan Bayraktar TB2 SİHA üstlendi. Bayraktar TB2’nin işaretlediği hedef, Bayraktar TB3 tarafından başarıyla imha edildi. Bu başarıyla, havadaki iki SİHA’nın koordineli lazerle işaretleme ve hedefe angajman yeteneği de test edilmiş oldu. Belirlenen takvim doğrultusunda, Bayraktar TB3’ün mühimmat ve faydalı yük entegrasyon testlerine geliştirme süreci boyunca devam edilecek.

TARİHİ UÇUŞ GERÇEKLEŞTİ

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, 19 Kasım 2024’te TCG Anadolu’nun 12 derece eğimli rampaya sahip kısa pistinden başarıyla havalanmıştı. Ege ve Akdeniz’in buluşma noktasında 46 dakikalık tarihi bir test uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3, aynı kısa piste herhangi bir iniş destek ekipmanı kullanmadan başarıyla iniş yaparak dünya genelinde bir ilke imza attı. Gemideki testlerine devam eden Bayraktar TB3, Çanakkale açıklarında seyreden TCG Anadolu gemisinde gerçekleşen ikinci uçuş testinde de iki kez daha iniş kalkış yaparak başarısını pekiştirdi. Test parametrelerini başarıyla icra eden milli SİHA, ortalama 20 bin feet irtifada uçtuğu testi tamamlayarak dikkat çekti.

YERLİ MOTOR İLE YÜKSEK İRTIFADA

Bayraktar TB3 SİHA, 25 Haziran 2024’te Edirne’nin Keşan ilçesindeki Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilen uçuşta 36 bin 310 feet irtifaya çıkarak Yüksek İrtifa Sistem Performans Testini başarıyla tamamladı. TEI tarafından yerli olarak geliştirilen PD-170 motoruyla havalanan milli SİHA, bu testle birlikte kritik bir eşiği daha aşmış oldu. Milli havacılık tarihindeki irtifa rekoru ise 45 bin 118 feet ile Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilmiş Bayraktar AKINCI TİHA’ya ait.

TOPLAM UÇUŞ SAATİ ARTILIYOR

Bayraktar TB3 SİHA, bugüne kadar gerçekleştirilen test uçuşlarında toplam 967 saat 55 dakika havada kalarak önemli bir başarıya imza attı. Milli SİHA, 20 Aralık 2023’te yapılan uzun uçuş testinde ise yere inmeden 32 saat havada kalarak gökyüzünde 5 bin 700 km yol kat etti.