More
Ekonomi

Bayraktar TB3’ten Yeni Uçuş Başarısı!

bayraktar-tb3-ten-yeni-ucus-basarisi

BAKAR TB3’ÜN TEST UÇUŞLARI

Baykar’ın milli ve özgün bir şekilde geliştirdiği Bayraktar TB3, bir başarıya daha imza attı. Uçuş süresi olarak toplam 797 saat gerçekleştiren Bayraktar TB3, 47., 48. ve 49. test uçuşlarını da sorunsuz şekilde tamamladı. Bu gelişme, Baykar tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

BAKAR’DAN AÇIKLAMA

Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, başarılı testlerine devam ediyor. Baykar, resmi açıklamasında TB3’ün 47., 48. ve 49. test uçuşunu başarıyla tamamladığını bildirdi. “Bayraktar TB3 başarılı testlerini sürdürmeye devam ediyor” ifadesiyle duyurulan bu gelişme, teknoloji ve savunma sanayindeki ilerlemeleri gözler önüne seriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Ünlü Sanatçılar Okul Yıllarını Paylaşıyor”

Erdal Özyağcılar, yeni dizi projesi için gençlik fotoğraflarını araştırırken konservatuar dönemine ait öğrenci kartını keşfetti.
Gündem

“VİOP Güne Yüzde 0,2 Yükselişle Başladı”

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda aralık vadeli BIST 30 endeks kontratı, yüzde 0,2 artışla 9.998,00 puandan işlem görmeye başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.