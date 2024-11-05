Bayraktar TB3’ten Yeni Uçuş Başarısı!

BAKAR TB3’ÜN TEST UÇUŞLARI

Baykar’ın milli ve özgün bir şekilde geliştirdiği Bayraktar TB3, bir başarıya daha imza attı. Uçuş süresi olarak toplam 797 saat gerçekleştiren Bayraktar TB3, 47., 48. ve 49. test uçuşlarını da sorunsuz şekilde tamamladı. Bu gelişme, Baykar tarafından sosyal medya aracılığıyla duyuruldu.

BAKAR’DAN AÇIKLAMA

Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracı, başarılı testlerine devam ediyor. Baykar, resmi açıklamasında TB3’ün 47., 48. ve 49. test uçuşunu başarıyla tamamladığını bildirdi. “Bayraktar TB3 başarılı testlerini sürdürmeye devam ediyor” ifadesiyle duyurulan bu gelişme, teknoloji ve savunma sanayindeki ilerlemeleri gözler önüne seriyor.