Bayram İkramiyesi 14 Bin 636 TL

KANDIRA BELEDİYESİ İLE SENDİKAYLA ANLAŞMA SAĞLANDI

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, belediye işçilerini kapsayan önemli bir toplu iş sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme kapsamında, işçilerin maaşlarına yüzde 55 oranında bir zam yapılırken, Kurban Bayramı ikramiyesi de 14.636 TL olarak belirlendi. Kandıra Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında gerçekleşen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu bir şekilde neticelendi.

Yeni sözleşme, toplamda 248 belediye çalışanını kapsıyor. Bu anlaşma ile birlikte, hem maaşlara hem de sosyal haklara önemli iyileştirmeler yapıldı. Belediyede çalışan personelin maaşlarına ilk 6 ay için yüzde 30, ikinci 6 ay için ise yüzde 25 oranında zam yapılacak. Böylece yıllık toplamda zam oranı yüzde 55 olacak. Ayrıca, sözleşmeye göre takip eden dönemlerde her 6 ayda bir resmi enflasyon oranına ek olarak yüzde 1 puanlık bir zam yapılması da kararlaştırıldı.