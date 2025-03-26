bayram-tatili-yolunda-kastamonu-da-kaza

KAZA NEDENİYLE ARAÇ ŞARAMPOLDE TAKLA ATTI

Kastamonu’nun Araç ilçesinde, Dursun B. yönetimindeki hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak toprak yığınına çarpıp şarampolde takla attı. Araç, taklalar atarak yol kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ GÖNDERİLDİ

Kazada, araç sürücüsü Dursun B. ile yolcu olarak bulunan Melek Ş. ve Vasfiye B. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ekipler, araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtardıktan sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralılardan Melek Ş. ile Vasfiye B.’nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

KAZA İLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Araçta bulunan vatandaşların Ramazan Bayramı için İstanbul’dan Sinop’un Boyabat ilçesine seyahat ederken kaza geçirdikleri anlaşılabiliyor. Jandarma ekipleri, meydana gelen kazayla ilgili inceleme başlattı.