Bayram Trafiği Kilit Noktalarda Artıyor

VATANDAŞLAR YOLA ÇIKMAYA BAŞLADI

Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen yurttaşlar, bugünden itibaren seyahat etmeye başladı. Bu durum, özellikle bazı önemli ulaşım noktalarında trafik yoğunluğunun artmasına neden oldu.

BAYRAM YOĞUNLUĞU 43 İLİ ETKİLİYOR

Ramazan Bayramı’nı memleketlerinde kutlamak isteyen sürücüler, “kilit kavşak” olarak bilinen Kırıkkale’de trafik sıkışıklığına yol açıyor. 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale’de, özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda görülen yoğunluğun, akşam saatlerinde ve yarın daha da artması bekleniyor. Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara anında müdahale eden polis ekipleri, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridi kullanmasına izin vermiyor. Ayrıca, Karayolları ekipleri trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatıyor.

BOLU DAĞI’NDA HAREKETLİLİK GÖRÜLÜYOR

Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı kesiminde, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bazı sürücülerin yola çıkmasıyla kısmen hareketlilik başlıyor. Bayram tatilini memleketlerinde veya tatil beldelerinde geçirmek isteyen bazı tatilciler, yola çıkmaya başladı. Sürücülerin hedeflerine doğru hareket etmesiyle birlikte, otoyolun Ankara yönündeki Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı ve Köroğlu rampalarında akıcı yoğunluk görülüyor. Otoyol güzergahında görev yapan jandarma ve karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, akşam saatleri ile yarın trafiğin daha da yoğun olacağını belirtiyor.

KARAYOLU DURUMU VE ÇALIŞMALAR

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu’nun Kınalı-Gümüşova kavşaklarında 22.00-06.00 saatleri arasında üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Aydın-Denizli Otoyolu’nun ilk kilometrelerindeki çalışmalardan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir kısmından sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 25-27. kilometrelerinde ise yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan devam ediyor. Kars-Ardahan yolu, Kumluca-Kemer-Antalya yolu ve diğer bazı güzergahlarında da yapım ve bakım çalışmalarından dolayı ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

İÇİŞLERİ BAKANI’NDAN AŞIRI HIZ UYARISI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “2024 yılında ülkemizde ayda 510 canımızı trafik kazalarında yitirdik. Ölümlü kaza nedenlerinin başında aşırı hız geliyordu. Lütfen ama lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım.” açıklamasında bulundu. Yerlikaya, aşırı hızın ölümlü kazaların başında geldiğini vurgulayarak, “Sıfır Can Kaybı” hedefine odaklanılması gerektiğini belirtti.

HAVALİMANLARINDA YOĞUNLUK ARTIYOR

Resmi tatilin başlamasından önce İstanbul’daki havalimanları kalabalıklaşmaya başladı. Tatil için İstanbul’dan ayrılacak olan yolcular, öğleden sonra İstanbul Havalimanı’na gelmeye başladı. Havalimanının giriş alanında ve terminal önündeki caddelerde zaman zaman trafik yoğunluğu gözlemlendi. İGA ekipleri, yolcuların havalimanına kolayca girmesi için gerekli önlemleri alarak kuyruk oluşumunu engellemeye çalıştı. Bugün, İstanbul Havalimanı’nda planlanan 1544 uçuş ile 242 bin 455 yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI’NDA YOĞUNLUK ARTACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da Ramazan Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanmaya başladı. Yolcular, x-ray kontrol noktalarında ve bilet işlemleri için uzun kuyruklar oluşturdu. Havalimanı yönetimi, artan yolcu trafiğini yönetmek amacıyla kapasite artırımına gitti. Bugün ve 6 Nisan tarihleri arasında, yaz tarifesinin başlaması ve bayramla okulların ara tatilinin çakışması nedeniyle uçuş trafiğinde yüzde 8 artış bekleniyor. Dış hatlar gidiş terminalindeki işlemleri hızlandırmak için yeni e-pasaport bankoları açıldı ve x-ray cihazlarına eklemeler yapıldı.