Bayram Yolculuğunda Bilet Bulmak Zorlaşıyor

Ramazan Bayramı tatilinin eğitimin ara tatiliyle aynı zamana denk gelmesi, şehirlerarası otobüs yolculuklarına olan talebin hızla artmasına yol açtı. Bu durum, vatandaşların bilet bulmasını oldukça zorlaştırıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, İstanbul çıkışlı seferlerin büyük bir kısmının dolduğunu ve doluluk oranının yaklaşık yüzde 90 seviyelerine ulaştığını aktardı. Özcan, özellikle bayram dönemlerinde yolcu talebinin hızla arttığını ve bu sebeple ek seferlerin devreye alındığını ifade etti.

EK SEFERLERDE YÜKSEK TALEP ÖNGÖRÜLÜYOR

Ulaşım talebine karşılık verebilmek adına Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 29 Mart’a kadar ek seferlerin yapılmasına izin verdiğini belirten Özcan, bayram ve ara tatil sürecinin birleşmesi dolayısıyla bu ek seferlerde de yoğun bir talep olmasının muhtemel olduğunu vurguladı. Özcan, bayram günlerinde günlük otobüs sefer sayısının 1200 ila 1400 seviyesine ulaşabileceğini belirterek sektörün bu dönemde hareketli günler yaşayacağını ifade etti.

OTOGARLARDA SEFER SAYILARI DÜŞÜYOR

Son dönemlerde İstanbul’daki şehirlerarası otobüs trafiğinde yaşanan düşüşe dikkat çeken Özcan, Büyük İstanbul Otogarı’yla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: Son 2,5 ayda günlük otobüs seferlerinin sayısı 700 seviyelerine kadar gerilemişken, bu rakam geçmişte 1500-1800 civarındaydı. Daha önce ise günlük sefer sayısının 2000’in üzerinde olduğunu belirten Özcan, bayram döneminde artan talep ile birlikte sefer sayılarının yeniden artış göstermesinin beklendiğini ifade etti.

ÇEVRİM İÇİ BİLET SATIŞLARINDA YÜKSEK KOMİSYON SORUNU

Sektörde karşılaşılan önemli sorunlardan biri de çevrim içi bilet satış platformlarının yüksek komisyon oranları olduğu belirtildi. Özcan, bu platformların yüzde 12 ile 15 arasında komisyon aldığını ifade ederek, 1000 lira değerindeki bir bilette ortalama 130 lira komisyon kesildiğine dikkat çekti. Bu durumun firmaların finansal durumunu olumsuz etkilediğini dile getiren Özcan, federasyon olarak alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını ve komisyon oranlarının yüzde 5 seviyesine çekilmesinin sektör açısından büyük bir kolaylık sağlayacağına vurgu yaptı.

MALİYETLER ARTIK GÜNDEMDE

Artan akaryakıt fiyatlarının otobüs firmalarını zor durumda bıraktığını belirten Özcan, şehirlerarası otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçişinin firmalara ağır maliyet getirdiğini söyledi. Özcan ayrıca, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçme izninin verilmesi gerektiğini belirtip bu konuda düzenleme talebinde bulunduklarını ifade etti. Otogarlardan ilçelere yapılan ücretsiz servis uygulamasının da firmalar için maliyet oluşturduğunu belirten Özcan, bu uygulamanın Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından kaldırılmasını beklediklerini aktardı.

YOLCULARA “RESMİ OTOGAR” UYARISI

TOFED Başkanı Özcan, bayram tatili için seyahat planlayan vatandaşların yalnızca resmi otogarlardan hareket eden otobüsleri seçmeleri çağrısında bulunarak güvenli yolculuk için bu konuya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.