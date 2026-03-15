Bayram Yolculuklarında Yoğunluk: İstanbul Çıkışlı Seferler Doldu

Ramazan Bayramı tatili ve eğitim kurumlarındaki ara tatilin çakışması, şehirlerarası otobüs yolculuklarına olan talebi hızla artırdı. Bu durum, vatandaşların bilet bulma sürecini epeyce zorlaştırıyor. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Birol Özcan, İstanbul çıkışlı ana seferlerin büyük bir kısmının dolduğunu ve doluluk oranının yüzde 90 seviyesine yaklaştığını aktardı. Özcan, bayram dönemlerinde yolcu talebinin hızla yükseldiğini ve bu nedenle ek seferlerin düzenlendiğini belirtti.

EK SEFERLERDE YORUM

Ulaşım talebine karşılık verebilmek amacıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 29 Mart’a kadar ek seferlere izin verdiğini ifade eden Özcan, bayram ve ara tatilin birleşmesi dolayısıyla ek seferlerde de yoğunluk yaşanmasını beklediklerini belirtti. Özcan, bayram günlerinde günlük otobüs sefer sayıların 1200 ila 1400 bandına ulaşabileceğini vurguladı ve sektörün bu dönemde hareketlilik yaşayacağını söyledi.

OTOGARDAKİ DÜŞÜŞ

İstanbul’daki şehirlerarası otobüs trafiğinde son zamanlarda bir düşüş yaşandığını belirten Özcan, Büyük İstanbul Otogarı ile ilgili şu bilgileri verdi: “Son 2,5 ayda günlük otobüs sayısı 700’e kadar indi. Daha önce bu rakam 1500-1800 arasında değişiyordu.” Geçmiş yıllarda ise günlük sefer sayısının 2000’in üzerinde olduğunu hatırlatan Özcan, bayram döneminde artan talep neticesinde sefer sayıların tekrar yükseleceği öngörüsünde bulundu.

ÇEVRİM İÇİ SATIŞ SORUNU

Sektörde önemli bir sorun olarak çevrim içi bilet satış platformlarının yüksek komisyon oranlarını dile getiren Özcan, bu platformların komisyon oranlarının yüzde 12 ile 15 arasında değiştiğini belirtti. Özcan, 1000 liralık bir bilette yaklaşık 130 lira komisyon kesildiğini ifade ederek, bu durumun firmaların gelirlerini olumsuz etkilediğini söyledi. Özcan, federasyon olarak alternatif bir sistem üzerinde çalıştıklarını ve komisyon oranlarının yüzde 5 seviyesine indirilmesinin sektöre önemli bir rahatlama getireceğini vurguladı.

MALİYET SORUNLARI

Artan akaryakıt fiyatlarının otobüs firmaları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Özcan, şehirlerarası otobüslerin Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçmesinin firmalara yüksek maliyet yüklediğini dile getirdi. Özcan, gece saatlerinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçişe izin verilmesi gerektiğini belirtip bu konuda düzenleme talep ettiklerini ifade etti. Ayrıca otogarlardan ilçelere yapılan ücretsiz servis uygulamasının da firmalar için ek maliyet oluşturduğunu, bu uygulamanın Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla kaldırılmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

YOLCULARA UYARI

TOFED Başkanı Özcan, bayram tatili için seyahat planı yapan vatandaşlara yalnızca resmi otogarlardan hareket eden otobüsleri tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu ve güvenli bir yolculuk için bu konuya özen gösterilmesi gerektiğini vurguladı.