Bayramda Batı Bölgelerine Yağış Uyarısı

RAMAZAN BAYRAMI HAVA DURUMU

Ramazan Bayramı’nın 30 Mart Pazar günü başlayacağı ve üç gün süreceği bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bayram dönemi hava durumu hakkında açıklamalar yaptı.

YAĞIŞLAR BATI BÖLGELERDE

Çelik, yarın yalnızca batı bölgelerinde yağış olacağını belirtti ve “Arife gününden itibaren 9 gün boyunca yurdun tamamında aralıklarla gök gürültülü yağış bekliyoruz” diye ifade etti.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ

Sıcaklıkların 3-4 derece azalacağına fakat mevsim normallerinin üzerinde kalacağına dikkat çeken Çelik, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer kuvvetli olacağını söyledi. İç Anadolu Bölgesi ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde yağışların daha hafif geçeceğini de ekledi.

ANKARA VE İSTANBUL’DA SICAKLIKLAR

Çelik, sıcaklıkların arife gününden itibaren Ankara ve İstanbul’da 18-20, İzmir’de ise 19-21 dereceler arasında olacağını bildirdi.

KUVEVTİ RÜZGAR BEKLENTİSİ

Çelik, yarından itibaren 3 gün boyunca şiddetli rüzgar olacağını ifade etti. “Yarın ve cumartesi günleri batı, iç bölgelerde güneyli yönlerden rüzgarın etkisini artırmasını bekliyoruz. Pazar günü ise doğu bölgelerinde güneyli yönlerden rüzgar beklentimiz var” şeklinde konuştu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE YAĞIŞ BEKLENTİSİ

Yarından itibaren 3 büyükşehirde de gök gürültülü sağanak beklediklerini belirten Çelik, yağışların Ankara’da akşam saatlerinden itibaren etkili olacağını aktardı.

HAFTA BOYUNCA YAĞIŞ OLACAK

Arife gününden itibaren bu büyükşehirlerde bir hafta boyunca yağış görüleceğini dile getiren Çelik, “Cumartesi günü İzmir’de yağışın kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı tedbirli olmak gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.