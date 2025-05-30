Bayramda Hava Sıcaklığı 35 Derece!

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BAYRAM HAVA DURUMU AÇIKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yaklaşan bayram için hava durumunu detaylı bir şekilde paylaştı. Sıcaklıkların artması bekleniyor ve Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki haftada Türkiye genelinde yaz sıcaklıklarının etkili olacağını duyuruyor.

İSTANBUL, 30 DERECEYİ AŞACAK

Özellikle sahil kesimlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi geçmesi muhtemel. Prof. Dr. Şen, İstanbul için de sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkacağını ifade ediyor ve vatandaşları güneş çarpmasına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Şen, “İstanbul’da yağışlar çok kuvvetli olmasa da, Anadolu’nun birçok bölgesinde yağış etkisini sürdürüyor. Özellikle İç Anadolu’nun güneyi, Doğu Akdeniz ve Antalya çevresinde kuvvetli yağışlar devam edecek. Ancak esas dikkat çekmek istediğim konu, önümüzdeki haftayla birlikte Türkiye’yi etkileyecek olan yeni bir atmosferik durum.” şeklinde konuştu.

İZMİR VE ANTALYA SICAKLIĞI ARTIRACAK

İzmir ve Antalya gibi kıyı şehirlerinde sıcaklıkların 35 dereceyi geçeceği düşünülüyor. İstanbul’da ise hava sıcaklığı 30 derecenin üzerinde seyredecek. Daha önce bayramın 3. ve 4. günlerinde (8-9 Haziran) güney ve iç kesimlerde yağış ihtimali bulunmaktaydı. Ancak son tahminlere göre bu imkân büyük ölçüde ortadan kalktı. Bayram süresince ülke genelinde hava açık kalacak ve yağış beklenmiyor. Güney bölgelerde sıcaklıklarda 3-4 derecelik bir düşüş yaşansa da, hava 30 derecenin üzerinde kalmaya devam edecek.

İSTANBUL İÇİN KALICI YAZ HAVASI BEKLENİYOR

Geçici sıcak hava dalgalarının ardından İstanbul’da bu kez daha kalıcı bir yaz havası bekleniyor. Prof. Dr. Şen, önümüzdeki 7-10 gün boyunca sıcaklıkların 30 dereceyi aşacağını, özellikle çarşamba gününden itibaren yaz havasının tam anlamıyla etkili olacağını belirtiyor. Ancak bu hafta sonu (1-2 Haziran) Anadolu’nun büyük bir bölümünde ve İstanbul’da kısa süreli yağışlar görülecek. Şen, bu yağışların tarım açısından kritik öneme sahip olduğunu ve İç Anadolu’daki üreticiler için sevindirici bir gelişme olduğunu vurguluyor.