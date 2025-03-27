Bayramda Siyasi Partiler Arası Ziyaretler Netleşiyor

PARTİLERİN BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARI BELİRLENİYOR

Siyasi partilerin bayramlaşma programı şekilleniyor. AK Parti, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde bayramlaşma etkinliği gerçekleştirecek. Bu etkinlik kapsamında, siyasi partilere, AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur’un liderliğindeki bir heyet tarafından kabul yapılacak. Heyet, Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Sivas Milletvekili Rukiye Toy ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Abdullah Uçan’dan oluşuyor. Ziyarette MHP, HÜDA PAR, Anavatan Partisi, BBP, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi, DEM Parti ile Doğru Yol Partisi AK Parti’yi ziyaret edecek.

İKİ HEYETLE PARTİ ZİYARETLERİ

AK Parti, siyasi partilere iki ayrı heyetle ziyarette bulunacak. Adıyaman Milletvekili Resul Kurt’un başkanlık ettiği ilk heyet, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Saniye Enfiyeci ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Muhammed Abdulkadir Kadirioğlu’ndan oluşuyor. Bu heyet, HÜDA PAR, BBP, İYİ Parti ve DEM Partisi’ni ziyaret edecek. Diğer heyet ise, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli’nin önderliğinde, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK Üyesi Zeynep Ünal ve Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK Üyesi Şevval Uzkurt’la birlikte MHP, Anavatan Partisi, DSP, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi’ne ziyarette bulunacak.

ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU’NUN MEMLEKETİNE GİDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun memleketi Trabzon’da bulunacak. Burada, İmamoğlu’nun anne ve babasıyla bayramlaşma gerçekleştirecek. Özgür Özel, bayramın ikinci gününde ise Silivri’de Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmeyi planlıyor.