BAYRAMPAŞA’DA RÖGAR PATLADI, PANİK OLDU!

Olayın Meydana Geldiği Yer

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak’ta, saat 22.30 sıralarında beklenmedik bir olay gerçekleşti. Yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları sırasında sokaktaki rögar sisteminde patlama oldu. Bu olay, ardı ardına gerçekleşen iki şiddetli patlamayla kendini gösterdi ve rögar kapağı yaklaşık 10 metre havaya fırlayıp yere düştü.

Yetkililerin Harekete Geçmesi

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri geldi. Teknik ekipler, patlamanın sebebini belirlemek amacıyla kapsamlı incelemelere başladı. Olay sonrası güvenlik önlemleri çerçevesinde sokak trafiğe kapatıldı.

Mahalle Sakinlerinin Tepkisi

Patlamaya tanıklık eden mahalle sakini Zehra Erbil, yaşadığı korkulu anları şu şekilde anlattı: “Çok büyük bir gürültü oldu. O anda eşime seslendim, ‘Deprem oluyor, dışarı çıkamayacağız!’ dedim. O ise ‘Deprem değil, başka bir şey’ diye yanıtladı. Binanın çöktüğünü sandım. Camdan baktığımda gri bir bulut ve toprak parçaları havada uçuşuyordu. Altyapı çalışmaları bir türlü bitmedi, yaklaşık bir aydır devam ediyor ve biz çok mağdur olduk.” Yetkililerin, olayın nedenine ilişkin detaylı incelemeleri devam ediyor.