Gündem

BAYRAMPAŞA’DA RÖGAR PATLADI, PANİK OLDU!

bayrampasa-da-rogar-patladi-panik-oldu

Olayın Meydana Geldiği Yer

Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak’ta, saat 22.30 sıralarında beklenmedik bir olay gerçekleşti. Yaklaşık bir ay önce başlatılan altyapı çalışmaları sırasında sokaktaki rögar sisteminde patlama oldu. Bu olay, ardı ardına gerçekleşen iki şiddetli patlamayla kendini gösterdi ve rögar kapağı yaklaşık 10 metre havaya fırlayıp yere düştü.

Yetkililerin Harekete Geçmesi

Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine BEDAŞ ve İGDAŞ ekipleri geldi. Teknik ekipler, patlamanın sebebini belirlemek amacıyla kapsamlı incelemelere başladı. Olay sonrası güvenlik önlemleri çerçevesinde sokak trafiğe kapatıldı.

Mahalle Sakinlerinin Tepkisi

Patlamaya tanıklık eden mahalle sakini Zehra Erbil, yaşadığı korkulu anları şu şekilde anlattı: “Çok büyük bir gürültü oldu. O anda eşime seslendim, ‘Deprem oluyor, dışarı çıkamayacağız!’ dedim. O ise ‘Deprem değil, başka bir şey’ diye yanıtladı. Binanın çöktüğünü sandım. Camdan baktığımda gri bir bulut ve toprak parçaları havada uçuşuyordu. Altyapı çalışmaları bir türlü bitmedi, yaklaşık bir aydır devam ediyor ve biz çok mağdur olduk.” Yetkililerin, olayın nedenine ilişkin detaylı incelemeleri devam ediyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Putin Gelmedi, Haklı Çıktım, Yarın Türkiye’deyim!”

ABD Başkanı Trump, İstanbul'daki Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine katılmaktan vazgeçti, ancak yarın için hazır olduğunu belirtti. Putin'in Türkiye'ye gelmemesine göndermede bulundu.
Dünya

Trump’tan İstanbul Gelişmesi: “Cuma Türkiye’deyim!”

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna barış müzakereleri için İstanbul'daki ziyaretini iptal etti, ancak yarın görüşmelere katılmaya hazır olduğunu açıkladı. Putin'in Türkiye'ye gelmemesi üzerine yorumda bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.