Bddk, Bankalara Kredi Kartı Limitleri Uyarısı

KREDİ KARTI LIMITLERİNDEKİ USULSÜZ ARTIRIMLAR

Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla son yıllarda kredi kartı kullanımı üzerinde çeşitli kısıtlamalar getirilmişken, bazı bankalar bunun denetimini aşmaya çalışıyor. Müşterilerin kredi kartı limitlerini, yasal düzenlemelere aykırı bir şekilde artırmaya devam ettikleri görülüyor. Yasalara göre, BDDK, kredi kartı limitlerinde aylık gelirin 4 katını “tavan limit” olarak belirliyor ve bu sınırı aşan limit işlemlerine izin vermiyor.

BANKALARIN HABERSİZ YÜKSELTME UYGULAMASI

Bu uygulama, birçok bankanın müşterilerin kredi kartı limitini artırmak amacıyla, onların aylık gelirlerini habersizce yüksek göstermesine yol açıyor. Farklı bankalarda hizmet alan binlerce müşteri, mobil uygulamalara eriştiklerinde aylık gelirlerinin kendilerine sorulmadan düzenli olarak yükseltildiğini ve bunun sonucunda kredi kartı limitlerinin de artırıldığını fark etti.

BDDK’DAN YENİ UYARI

Söz konusu usulsüz durumun BDDK’ya bildirilmesinin ardından, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bankalara gönderdiği bir talimatla, müşterilerin aylık gelir bilgilerinde yapılacak usulsüz artırımlara karşı idari ve para cezası uygulanacağının altını çizdi.