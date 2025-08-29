Bddk, Bankalara Kredi Kartı Talimatı

KREDİ KARTI KULLANIMINDAKİ KISITLAMALAR

Ekonomi yönetiminin son yıllarda uyguladığı sıkı para politikalarını desteklemek için kredi kartı kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamalar getirildi. Ancak, denetimleri aşmak isteyen bankalar, müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuat dışı yollarla artırmaya devam ediyor. Yasal bir düzenleme gereği, BDDK aylık gelirlerin 4 katını kredi kartı limitleri için ‘tavan limit’ olarak belirliyor ve bu sınırı aşan işlemlere izin vermiyor.

BANKALARIN USULSÜZLÜKLERİ

Birçok banka, müşterilerin kredi kartı limitlerini artırmak amacıyla, habersiz bir şekilde aylık gelirlerini yüksek gösteriyor. Farklı bankalardan binlerce müşteri, mobil uygulamalara erişimleri sırasında, kredi kartı limitlerinin artırıldığını ve aylık gelirlerinin kendilerine sorulmaksızın düzenli olarak yükseltildiğini tespit etti. Bu durum, müşterilerin üzerinde olumsuz etkilere neden olabiliyor.

BDDK’DAN YENİ UYARI

Söz konusu usulsüzlüklerin BDDK’ya ihbar edilmesinin ardından, BDDK bankalara bir talimat yazısı göndererek, müşterilerin aylık gelir bilgilerindeki usulsüz artışlar için idari ve para cezası uygulanacağını hatırlattı. Bu tür uygulamaların önüne geçmek için BDDK denetimlerini sıkılaştıracak.