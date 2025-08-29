Bddk, Bankalara Kredi Kartı Talimatı Verdi

EKONOMİ YÖNETİMİ KREDİ KARTI KULLANIMINA KISITLAMALAR GETİRİYOR

Son yıllarda ekonomi yönetimi, uyguladığı sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla kredi kartı kullanımına çeşitli kısıtlamalar getirmiştir. Ancak, bankalar denetimlerden kaçmaya çalışarak, müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı bir şekilde artırmayı sürdürüyor. Yasal düzenlemelere göre, BDDK kredi kartı limitlerini müşterilerin aylık gelirinin 4 katı ile sınırlandırmaktadır. Bu limitin üzerindeki işlemlere ise onay verilmiyor.

BANKALAR GELİR BİLGİLERİNİ HABERSİZ DEĞİŞTİRİYOR

İlgili uygulama, birçok bankanın, müşterilerin kredi kartı limitlerini artırabilmek için onların aylık gelirlerini habersiz bir biçimde yükseltmesine sebep oldu. Farklı bankalardan binlerce müşteri, mobil uygulamalara eriştiklerinde, aylık gelirlerinin kendilerine sorulmadan düzenli olarak artırıldığını ve bu durumun kredi kartı limitlerinde artışa yol açtığını fark etti.

BDDK’DAN CEZA UYARISI

Söz konusu usulsüzlüklerin BDDK’ya ihbar edilmesinin ardından, BDDK bankalara bir talimat yazısı göndererek, müşterilerin aylık gelir bilgileri üzerindeki usulsüz artırımlara idari ve para cezası uygulanacağını hatırlatmıştır.