Bddk, Bankalara Kredi Kartı Talimatı Verdi

KREDİ KARTI KULLANIMINA GETİRİLEN KISITLAMALAR

Ekonomi yönetimi, sıfıra yakın enflasyon hedefleri doğrultusunda sıkı para politikalarını desteklemek için son yıllarda kredi kartı kullanımı üzerinde bir dizi kısıtlama getiriyor. Ancak, bazı bankalar denetimleri aşmak amacıyla, müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Resmi düzenlemelere göre, BDDK, kredi kartı limitleri için müşterilerin aylık gelirinin 4 katını “tavan limit” olarak belirliyor ve bu sınırın üzerinde yapılacak limit işlemleri için izin vermiyor.

MÜŞTERİ GELİRLERİ HABERSİZ ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Söz konusu uygulama, birçok bankanın müşterilerin kredi kartı limitlerini artırmak adına, kendilerine danışmadan aylık gelirlerini yüksek göstermesine yol açıyor. Binlerce müşteri, farklı bankaların mobil uygulamalarına eriştiğinde, aylık gelirlerinin kendilerine sorulmadan düzenli olarak yükseltildiğini ve böylece kredi kartı limitlerinde artış sağlandığını fark etti.

BDDK’DAN BANKALARA CEZA UYARISI

Bu usulsüzlüklerin BDDK’ya bildirilmesinin ardından, BDDK bankalara bir talimat göndererek, müşterilerin aylık gelir bilgilerine yapılacak usulsüz artışlar için idari ve para cezası uygulanacağını hatırlattı.