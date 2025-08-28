Bddk, Bankalara Kredi Kartı Talimatı Verdi

EKONOMİ YÖNETİMİ SIKI PARA POLİTİKALARINI UYGULUYOR

Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikalarını desteklemek için son yıllarda kredi kartı kullanımına yönelik bir dizi kısıtlama geldi. Ancak, denetimleri aşmak isteyen bankalar, müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı şekilde artırmaya devam ediyor. Yasal düzenlemelere göre, BDDK, kredi kartı limitlerinde müşterilerin aylık gelirinin 4 katını ‘tavan limit’ olarak belirliyor. Bu sınırın üzerindeki limit işlemlerine ise izin verilmiyor.

BANKALARIN YAPTIĞI KANUNSUZ UYGULAMALAR

Bu uygulama, birçok bankanın müşterilerin kredi kartı limitlerini artırabilmek için habersiz şekilde aylık gelirlerini yüksek göstermesine neden oluyor. Farklı bankalardan pek çok müşteri, bankalarının mobil uygulamalarına erişim sağladıklarında aylık gelirlerinin kendilerine sorulmadan düzenli olarak yükseltildiğini ve bu nedenle kredi kartı limitlerinde bir artış olduğunu fark etti.

BDDK’DAN CEZA UYARISI

Usulsüzlüğün BDDK’ya bildirilmesinin ardından, BDDK, bankalara gönderdiği bir talimat yazısı ile müşterilerin aylık gelir bilgilerinde yapılacak usulsüz artırımlara yönelik idari ve para cezası uygulayacağını hatırlattı. Bu durum, bankaları daha dikkatli hareket etmeye ve mevcut mevzuata uymaya zorlayabilir.