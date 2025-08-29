Bddk, Bankalara Kredi Kartı Talimatı Verdii

SON YILLARDA GETİRİLEN KISITLAMALAR

Ekonomi yönetiminin uyguladığı sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla son dönemlerde kredi kartı kullanımına yönelik çeşitli kısıtlamalar yapılırken, bazı bankalar denetimleri geçmek için müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Yasal düzenlemelere göre, BDDK kredi kartı limitlerinde müşterilerin aylık gelirinin 4 katını “tavan limit” olarak belirliyor ve bu sınırın üzerindeki limit işlemlerine ise izin vermiyor.

USULSÜZLÜKLER VE ETKİLERİ

Bu uygulama, birçok bankanın müşterilerin kredi kartı limitini artırabilmek amacıyla habersiz bir şekilde aylık gelirlerini yüksek göstermesine yol açtı. Farklı bankalardan gelen binlerce müşteri, bankalarının mobil uygulamalarına eriştiğinde aylık gelirlerinin kendilerine sorulmaksızın düzenli olarak yükseltildiğini ve bu durumun kredi kartı limitlerinde artışa neden olduğunu fark etti.

BDDK’DAN GELEN UYARI

Söz konusu usulsüz işlemlerin BDDK’ya ihbar edilmesinin ardından kurum, bankalara gönderdiği talimat yazısında müşterilerin aylık gelir bilgilerinde yapılacak usulsüz artırımlara karşı idari ve para cezası uygulanacağına dikkat çekti.