“Bddk, Bankalara Kredi Limiti Talimatı”

PARA POLİTİKALARINA YÖNELİK KISITLAMALAR

Ekonomi yönetimi, son yıllarda sıkı para politikaları uygulamak amacıyla kredi kartı kullanımına çeşitli kısıtlamalar getirdi. Ancak buna rağmen denetimleri aşmak isteyen bankalar, müşterilerin kredi kartı limitlerini mevzuata aykırı biçimde artırmaya devam ediyor. Yasal düzenlemelere göre BDDK, kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirinin 4 katını aşamayacak şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Bu limitin üzerine çıkılmasına ise kesinlikle izin verilmiyor.

GELİR BİLGİLERİ HIZLA DEĞİŞİYOR

Ancak çok sayıda banka, müşterilerin kredi kartı limitlerini artırmak için onların aylık gelirlerini habersiz bir şekilde artışa geçiriyor. Birçok müşteri, farklı bankalardaki mobil uygulamalarına eriştiğinde, aylık gelirlerinin kendilerine sorulmadan düzenli olarak yükseltildiğini ve dolayısıyla kredi kartı limitlerinin arttığını keşfetti.

BDDK’YA İHBAR VE CEZA UYARISI

Bu durumun BDDK’ya bildirilmesinin ardından, BDDK bankalara gönderdiği bir talimat ile müşterilerin aylık gelir bilgilerindeki usulsüz artışlara yönelik idari ve para cezası uygulanacağını hatırlattı. Bu uyarı, bankaların dikkatli olmasını sağlayarak gelecekteki usulsüzlüklerin önüne geçmeyi hedefliyor.