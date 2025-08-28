Bddk’dan Bankalara Kredi Kartı Talimatı

PARA POLİTİKALARI VE KREDİ KARTI KISITLAMALARI

Ekonomi yönetiminin hayata geçirdiği sıkı para politikalarını desteklemek amacıyla son yıllarda kredi kartı kullanımıyla ilgili çeşitli kısıtlamalar getirildi. Ancak, bazı bankalar bu denetimleri aşmanın yollarını arayarak, müşterilerin kredi kartı limitlerini yasaya aykırı bir şekilde artırmaya devam ediyor. Yasal düzenlemelere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartı limitlerinin müşterilerin aylık gelirinin 4 katını geçemeyeceğini belirliyor. Bu sınırın üstündeki limit işlemleri ise yasalar gereği yapılamıyor.

USULSÜZLÜKLER VE YÜKSEK GÖSTERİLEN GELİRLER

Söz konusu uygulama, birçok bankanın, müşterilerinin kredi kartı limitlerini artırmak için habersizce aylık gelirlerini yüksek göstermesine yol açtı. Farklı bankalardan binlerce müşteri, bankaların mobil uygulamalarını kullanırken, aylık gelirlerinin kendilerine sorulmadan düzenli olarak yükseltildiğini ve bu durumun kredi kartı limitlerinde artışa sebep olduğunu fark etti.

BDDK’DAN CEZA UYARISI

BDDK, söz konusu usulsüzlüklerin kurumlarına bildirilmesinin ardından, bankalara bir talimat gönderdi. Bu talimatta, müşterilerin aylık gelir bilgilerinde yapılacak usulsüz artışlar için idari ve para cezası uygulanacağı hatırlatıldı.