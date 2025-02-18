BDDK İhtiyaç Kredisi Limitlerini Artırdı

İHTİYAÇ KREDİLERİNE YENİ LIMITLER

BDDK’nın aldığı yeni karar kapsamında, ihtiyaç kredilerindeki limitler önemli ölçüde artırıldı. Buna göre, 36 ay vadeye kadar olan ihtiyaç kredisi limiti 50 bin TL olan krediler için 125 bin TL’ye çıkarıldı. 24 ay vadeli kredilerde ise 50 bin TL ile 100 bin TL arasında olan limiti 125 bin TL ile 250 bin TL arasına yükseltilmiş durumda. 12 ay vadeye kadar olan ihtiyac kredisi limiti ise 100 bin TL’den 250 bin TL’ye yükselmiş bulunuyor. Bu değişiklik, vatandaşların daha yüksek tutarlarda kredi çekmesine olanak sağlar iken, aynı zamanda krediye erişimi de kolaylaştırmayı hedefliyor.

FAİZ ORANLARI YÜKSEK SEVİYELERDE KALMAYA DEVAM EDİYOR

Yeni belirlenen limitlere rağmen, ihtiyaç kredisi faiz oranları hala yüksek seviyelerde seyrediyor. Örneğin, 125 bin TL tutarındaki 36 ay vadeli ihtiyaç kredisinin faiz oranı %3 olarak belirlenirken, 250 bin TL tutarındaki 24 ay vadeli kredinin faiz oranı %3.50 olarak açıklandı. Ayrıca, 250 bin TL’lik 12 ay vadeli kredi için faiz oranları %3.79 ile %3.99 arasında değişiklik gösteriyor. Uzmanlar, bankaların mevcuttaki yüksek mevduat faizleri nedeniyle kredi faizlerinde büyük bir düşüş olacağını öngörmüyor.