“Bebeğe Alkol Verildi! KKTC’de Skandal!”

KKTC’DE BEBEK ÖLÜMÜNE SEBEP OLAN OLAYLAR SIRASI

KKTC’nin başkenti Lefkoşa’daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yer alan 7 bebekten 20 günlük Mihrimah Toymuradov, 25 Ekim akşamı yaşamını yitirdi. Bu süreçte, 6 bebeğin de entübe edildiği bildirildi.

POLİSİ GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLER İLE İLGİLİ YENİ GELİŞMELER

Gözaltına alınan hastane personeli Ç.Ş, A.D, G.K.A, K.Y ve M.A, polis eşliğinde mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, “tedbirsizlik ve ihmal sonucu ölüme sebebiyet verme” suçlamasıyla ilk duruşmaları görülen 5 şüpheli hakkında polisteki gözaltı sürelerinin üçer gün uzatılmasına, hastaneyle alakalı teknik incelemenin tamamlanmasına ve ölen bebeğin otopsi raporunun talep edilmesine karar verdi. Olayla ilgili hastanede kriz merkezi çalışmaları devam ediyor.

AİLELER SORUMLULARI ARIYOR

Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia ederek durumdan Sağlık Bakanlığı ve hastane çalışanlarını sorumlu tutuyor. Bekleyişleri devam eden ailelere yönelik KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, entübe edilen 6 bebeğin sağlık durumunun düne göre daha iyi olduğunu belirtiyor. Hastanenin Başhekimi Dr. Erol Uçaner de mamalarda alkol kullanıldığını açıklıyor. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise olayla ilgili üzüntüsünü ifade ederek soruşturmanın takipçisi olacağını kaydediyor.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Yaşanan olaylar, ailelerin, ilgili ünitedeki hemşireler tarafından bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiği iddialarıyla hastaneye girmek istemeleri üzerine başlamıştı. KKTC Sağlık Bakanlığı, bir bebeğin ölmesi nedeniyle durumun yargıya intikal ettiğini belirtirken, polis de 5 sağlık çalışanını gözaltına almıştı.