Bebek Sahibi Olanlara Müjde Var. Evlilik Kredisi Borçları Silinecek

MÜJDELERİYLE YENİ DÜZENLEMELER YOLDA

Bebek sahibi olanlara müjdeli haber geliyor. Genç çiftlere yönelik faizsiz kredi konusunda yeni düzenlemeler gerçekleştiriliyor. Evlilik kredisi kullanan çiftlerin, çocuk sahibi olmaları durumunda kredi borçlarının silinmesi ya da azaltılması planlanıyor.

KREDİ BORCU ÇOCUK YARDIMINA DÖNÜŞÜYOR

Evlilik kredisi kullanan gençlerin çocuk sahibi olmaları halinde, kredi borçları çocuk yardımı olarak değerlendirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Enes Efendioğlu, gençlere yönelik yeni destek projeleri üzerinde çalıştıklarını ifade etti. Efendioğlu, “Aile ve Gençlik Bankası üzerinden sağlanan evlilik kredisi faizsiz olarak veriliyor ve geri ödemesi iki yıl sonra başlıyor. Şu an ise bu desteğe yeni bir boyut kazandırmak için çalışıyoruz. Belki çocuk yardımı aracılığıyla devletin bu borçlardan vazgeçmesi gibi bir seçenek gündeme gelebilir.” dedi.

EVLİLİK KREDİSİ HAKKINDA BILGILER

Evlilik kredisi, yeni evlilik hazırlığı yapan çiftlerin düğün, balayı, çeyiz ya da ev eşyası gibi masraflarını finanse etmek amacıyla sunulan bir ihtiyaç kredisidir. Düşük faiz oranları ve esnek geri ödeme seçenekleri ile avantajlar sağlar. Başvuru sürecinde gelir belgesi, kimlik ve bazen evlilik cüzdanı gibi belgeler istenir. Kredi tutarı ve vadesi, başvuran çiftin gelir durumuna ve bankanın politikalarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

BİLGİLER BAKANLIKTAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ‘Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ çerçevesinde, yeni evlenecek gençlere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi sağlanıyor. 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz sunulan bu kredi, ekonomik, psikolojik ve sosyal desteklerle evliliklerin sağlam temellere oturmasını hedefliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuru kriterleri arasında 18-29 yaş aralığında olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Türkiye’de ikamet etmek, son 6 ay içinde çiftlerin toplam gelir ortalamasının 2 asgari ücreti aşmaması, resmi nikah tarihinin 2-6 ay içerisinde olması ve bakanlığın evlilik öncesi/sonrası eğitim-danışmanlık hizmetlerine katılma taahhüdü bulunmaktadır. Ayrıca, güvenliğe, anayasal düzene, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar veya uyuşturucu ile ilgili suçlardan kesinleşmiş mahkumiyet olmaması şartı da bulunmaktadır. Başvurular resmi web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.