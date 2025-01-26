Bebeklere Kötü Muamele İddialarına İnceleme Başlatıldı

ERKEN DOĞUM İDDİALARI

İstanbul’da bulunan bir özel hastanede görev yapan doktor, sosyal medya platformunda anne adaylarının videolarını çekmek amacıyla erken doğum yaptırıldığına yönelik iddialarda bulundu. Doktor E.E., hastanede yeni doğan bebeklere kötü muamele yapıldığını öne sürdüğü paylaşımlar yaptı.

SOSYAL MEDYADA YAYILAN İDDİALAR

Doktor, sosyal medyaya içerik oluşturmak için anne adaylarının erken doğuma alındığını ve bu süreçte sezaryen ile doğum yaptırıldığını ifade etti. Bu duruma karşı çıktığı için tehditler aldığını da vurguladı. Sosyal medya üzerinde yayılan bu iddiaların hemen ardından Sağlık Bakanlığı’na bağlı ‘Sağlıklı Çözüm’ hesabı üzerinden İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’nün iddialar hakkında inceleme başlattığını bildirdi.