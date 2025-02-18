BedAŞ ve AYEDAŞ’tan Elektrik Kesintisi Uyarısı

PLANLI ELEKTRİK KESİNTİLERİ DUYURUSU

18 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), İstanbul’da yapılacak olan planlı elektrik kesintilerinin duyurusunu gerçekleştirdi. Bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde birçok ilçede belirli saatlerde elektrik verilemeyecek.

KESİNTİ UYGULANACAK BÖLGELER VE SÜRELERİ

Kesintilerin uygulanacağı bölgeler, Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki birçok ilçe ve mahalle olarak belirlendi. Kesinti süresi ise farklı alanlarda 2 ila 10 saat arasında değişiyor. Kesintilerin nedeni, bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları. Elektrik kesintileri, sabah 08:30’dan itibaren başlayacak ve bazı yerlerde akşam 18:00’e kadar sürecek. Planlanan saatler içinde, kesinti yaşanan bölgelerde elektriğin kademeli olarak geri verilmesi öngörülüyor. Yetkililer, bu konuda detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi web sitelerinden sorgulama yapabileceğini belirtiyor.

AVRUPA YAKASI KESİNTİLERİ

BEDAŞ tarafından duyurulan kesinti listesine göre, İstanbul’un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Avrupa Yakası’ndaki bazı kesinti bölgeleri:

– **Bağcılar**: Mahmutbey, Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Demirkapı – 09:00-17:00

– **Avcılar**: Yeşilkent, Avcılar Merkez, Tahtakale – 08:30-18:00

– **Bakırköy**: Ataköy 7-8-9-10. Kısım – 09:00-12:00 / 13:00-16:00

– **Beylikdüzü**: Yakuplu, Kavaklı, Marmara, Gürpınar – 09:00-17:00

– **Esenyurt**: Yunus Emre, İncirtepe – 09:00-15:00 / 14:00-17:00

– **Eyüpsultan**: Akşemsettin, Yeşilpınar, Mimar Sinan – 09:00-16:00

ANADOLU YAKASI KESİNTİLERİ

AYEDAŞ tarafından açıklanan kesinti bilgileri de şu şekildedir:

– **Ataşehir**: Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa Yolu – 13:00-15:00

– **Şile**: Şile Yolu, Aksu, Kızılcaköy – 10:00-18:00

– **Sancaktepe**: Yenidoğan, Fatih – 09:00-16:00

– **Üsküdar**: Altunizade, Kısıklı, Burhaniye – 10:00-15:00

Detaylı bilgilere ulaşmak için vatandaşlar BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerini ziyaret edebilir.

KESİNTİYİ ÖNLEME ÖNERİLERİ

İstanbul’daki planlı elektrik kesintileri hakkında anlık bilgiler almak isteyen vatandaşlar, kesinti sorgulama sistemlerini kullanabilirler. Elektrik kesintilerine hazırlıklı olmak için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:

– Elektrik kesintisi öncesinde telefon ve elektronik cihazlarınızı şarj edin.

– Kesinti saatlerinde buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarını sık açmayın.

– Elektrikle çalışan cihazlarınızı fişten çekerek ani voltaj değişimlerinden koruyun.

– Mum ve el feneri gibi aydınlatma alternatiflerini hazır bulundurun.

Bu önerilere uymak, kesinti dönemlerinde zorluk yaşamamanız için yardımcı olabilir.