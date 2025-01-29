Bedirhan Şener İçin İstenen Ceza Açıklandı

DURUŞMAYA KATILIM

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katılıyor. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden sanık Şener’in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya ulaştığını ifade ediyor.

Sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik incelemeye dayandığını belirtiyor ve müvekkilinin aleyhinde olan durumu desteklemek amacıyla Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu dosyaya sunuyor.