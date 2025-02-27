Bedirhan Şener’in Cezası Açıklandı

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde düzenlenen duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanının dava dosyasına gelen belgeleri okumasının ardından, cumhuriyet savcısı daha önceki duruşmada verdiği mütalaayı tekrarladı.

ŞİZOFRENİ HASTALIĞI VURGUSU

Daha sonra söz alan sanık avukatı Can Kızılyar, müvekkilinin şizofreni hastalığı olduğunu belirterek, “Bu yüzden beraatine karar verilmesini” istedi. Sanık Bedirhan Şener, son sözleri sorulduğunda “Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye’de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara’da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim.” dedi.

BERAAT VE CEZA KARARI

Beyanların alınmasının ardından, mahkeme heyeti sanığın annesi Berrin Şener’e yönelik eylemine dair yeterli delil bulamayarak beraatine hükmetti. Bununla birlikte, sanığın anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmesi nedeniyle, “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, Şener’in duruşmalardaki iyi halleri nedeniyle TCK’nin 62. maddesini uygulayarak cezasını müebbet hapse indirdi. Ayrıca, Şener, “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı.