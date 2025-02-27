Bedirhan Şener’in Cezası Karara Bağlandı

DURUŞMAYA KATILANLAR VE AÇIKLAMALAR

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ve avukatları katıldı. Mahkeme heyeti başkanının, dava dosyasına gelen belgeleri okumasının ardından söz alan cumhuriyet savcısı, önceki duruşmada verdiği mütalaayı yineleyeceğini bildirdi. Sanık avukatı Can Kızılyar, müvekkilinin şizofreni hastalığı olduğunu ifade ederek, bu durum nedeniyle beraat kararı verilmesini talep etti.

BEDİRHAN ŞENER’İN SON SÖZLERİ

Son sözü sorulan Bedirhan Şener, “Anneannem benim dünyada en sevdiğim insanlardan biridir. Deprem olduğunda Osmaniye’de yaşıyordu, evi yıkıldı. Ankara’da pek çok akrabamız bulunduğu halde çok sevdiğim için anneannemi gidip ben buraya getirdim. Kasten anneanneme karşı böyle bir eylemde bulunmam söz konusu olamaz. Anneme karşı da aynı şekilde. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim.” diyerek savunma yaptı. Beyanlar alındıktan sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın annesi Berrin Şener’e yönelik eylemine dair yeterli delil bulunmadığı için beraatine hükmetti.

CEZA VE HÜKÜM

Mahkeme, Bedirhan Şener’in anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürmesi nedeniyle, “üst soya karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Ancak, sanığın duruşmalardaki iyi halleri göz önünde bulundurularak TCK’nin 62. maddesi uyarınca cezasında indirim uygulandı ve bu nedenle müebbet hapse düşürüldü. Ayrıca, Şener “ruhsatsız silah bulundurma” suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.