Bedirhan Şener’in Davasında Kullanılan Cezai Talep Açıklandı

DAVADA SAVCININ GÖRÜŞÜ AÇIKLANDI

Ankara’da rehin aldığı anneannesini silahla öldüren Bedirhan Şener’in yargılandığı davada, savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Eski bakanlardan Abdüllatif Şener’in oğlu olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet ile 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezası talebiyle karşı karşıya kaldı. Duruşma, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi ve tutuklu sanık Bedirhan Şener, ailesi ile avukatları duruşmada yer aldı.

ADLİ TIP RAPORU ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRME

Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesinden sanık Şener’in cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun dosyaya girdiğini bildirdi. Sanık avukatı Can Kızılyar, adli tıp raporunun eksik incelemelere dayandığını öne sürdü. Kızılyar, müvekkili için Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları bölümünden aldığı raporu da dosyaya sundu ve adli tıptan tekrar rapor alınmasını talep etti.

SAVCI DAVAYA İLİŞKİN SUÇLAMALARDA BULUNDU

Sanık avukatının beyanlarının ardından, savcı esasa ilişkin görüşünü açıkladı. Mütaalasına göre, Şener’in anneannesi Leyla Çetiner’i silahla öldürdüğünü, annesi Berrin Şener’i ise öldürmeye teşebbüs ettiğini dile getirdi. Savcı, Bedirhan Şener’in “üst soya karşı kasten öldürme”, “üst soya karşı kasten öldürmeye teşebbüs” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından ağırlaştırılmış müebbetle birlikte 14 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, sanığın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Duruşmanın ardından, mahkeme sanık avukatının yeniden rapor alınması talebini reddetti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 27 Şubat’a erteledi.