“Begüm Polat’a Resmi Soruşturma Başlatıldı”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN BAŞLATILAN SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik geniş kapsamlı soruşturmalar yapıyor. Bu süreçte dikkat çeken bir gelişme yaşandı; ünlü şarkıcı Begüm Polat da bu soruşturmalara dahil edildi.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA BAŞLADI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan gelen açıklamaya göre, Begüm Polat hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu soruşturmanın, sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayandığı öğrenildi.

Begüm Polat, geçtiğimiz Kasım ayında katıldığı bir televizyon programı sırasında çekilen görüntülerle sosyal medyada gündeme geldi. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği iddiası, büyük yankı uyandırdı.

BEGÜM POLAT’IN SAVCILIKTA VERDİĞİ İFADE

Savcılıkta ifade veren ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” açıklamasında bulundu. Ayrıca, reklamın içeriğinden habersiz olduğunu ve yasa dışı bahisle herhangi bir bağlantısının olmadığını ifade etti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR, MEDYA VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN REKLAMLARA DİKKAT

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, benzer yasa dışı reklam içeriklerinin medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılmasını engellemek amacıyla soruşturmaları ciddiyetle sürdürüyor. Begüm Polat’ın dosyası, benzer durumlar açısından da emsal teşkil edebilir.