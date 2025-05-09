Begüm Polat’a Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NIN BAŞLATTIĞI SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik başlattığı geniş kapsamlı soruşturmalar devam ediyor. Bu süreçte dikkat çeken bir durum yaşandı; ünlü sanatçı Begüm Polat da bu soruşturmalara dâhil edildi.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Begüm Polat hakkında resmi olarak bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. Soruşturmanın, sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis reklamı içerdiği iddialarına dayanarak açıldığı öğrenildi.

Begüm Polat’ın geçtiğimiz Kasım ayında konuk olduğu bir televizyon programındaki görüntüleri, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği öne sürüldü.

SAVCILIĞA İFADE VERDİ

Savcılığa ifade veren Begüm Polat, hakkındaki suçlamaları reddetti. Ünlü sanatçı, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” dedi. Ayrıca, söz konusu reklamın içeriğinden habersiz olduğunu belirterek yasa dışı bahisle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ifade etti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin medya ve sosyal medya üzerinden yayılmasını önlemek adına soruşturmaları titizlikle yürütüyor. Begüm Polat’ın dosyası, benzer durumlar açısından emsal teşkil edebilir.