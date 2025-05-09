“Begüm Polat Hakkında Resmi Soruşturma”

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMALARI DEVAM EDİYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik başlattığı detaylı soruşturmaları sürdürürken, önemli bir gelişme ortaya çıktı. Ünlü sanatçı Begüm Polat, bu soruşturmalara dahil edildi.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamada, Begüm Polat hakkında resmi bir soruşturma açıldığı belirtildi. Bu soruşturmanın sebebi, sanatçının katıldığı bir televizyon programında kullandığı bardaktaki yazıların yasa dışı bahis reklamı içerdiği yönündeki iddialar.

Begüm Polat, geçtiğimiz Kasım ayında konuk olduğu bir televizyon programında öne çıkan görüntüler sebebiyle sosyal medyada çok konuşuldu. Programda yer alan bardağın üzerindeki ifadelerin yasa dışı bahis şirketine ait bir reklama işaret ettiği iddia edildi.

SAVCILIĞA VERDİĞİ İFADESİNDE NE DEDİ?

Savcılığın önünde ifade veren ünlü sanatçı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” şeklinde konuştu. Ayrıca, bahsi geçen reklamın içeriği hakkında bilgisi olmadığını ve yasa dışı bahisle bir bağlantısının bulunmadığını vurguladı.

SAVCILIK SORUŞTURMALARI GENİŞLETMEKTE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılmasını engellemek amacıyla soruşturmaları dikkatle sürdürüyor. Begüm Polat dosyası, benzer olaylar için de örnek teşkil edebilir.