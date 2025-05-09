Begüm Polat Hakkında Resmi Soruşturma Açıldı

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis reklamlarını engellemeye yönelik çalışmalara hız verdi. Bu kapsamda dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve ünlü şarkıcı Begüm Polat bu soruşturmalara dahil edildi.

BEGÜM POLAT HAKKINDA RESMİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Begüm Polat hakkında resmi bir soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bu soruşturmanın, sanatçının bir televizyon programında kullandığı bardağın üzerindeki mesajların yasa dışı bahis reklamı içermesi iddialarına dayandığı öğrenildi.

Begüm Polat’ın geçen Kasım ayında katıldığı bir televizyon programındaki görüntüler, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Programda kullanılan bardağın üzerindeki yazıların yasa dışı bahis şirketine ait bir reklam içerdiği iddia edildi.

POLAT SUÇLAMALARI KABUL ETMİYOR

Savcılığa ifade veren ünlü şarkıcı, kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Polat, “Kullandığım bardakta ne yazdığını bile fark etmedim. Sadece programa odaklanmıştım” şeklinde açıklamada bulundu. Ayrıca, bahsedilen reklamın içeriğinden haberdar olmadığını ve yasa dışı bahisle herhangi bir bağlantısının bulunmadığını da belirtti.

SORUŞTURMA GENİŞLETİLİYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu tür reklam içeriklerinin medya ve sosyal medya aracılığıyla yayılmasını önlemek amacıyla soruşturmaları titizlikle sürdürüyor. Begüm Polat dosyası, benzer olaylar açısından önemli bir emsal teşkil edebilir.