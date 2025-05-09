Bekir Cem Köksal Beraat Etti

DAVA SÜRECİ VE SANIK KİMLİĞİ

Eski Zorlu Holding Üst Yöneticisi (CEO) Bekir Cem Köksal’a, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmaması hakkında bir mail gönderdiği gerekçesiyle “zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Açılan davanın ilk duruşması bugün İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde gerçekleşti. Duruşmaya sanık Cem Köksal, avukatı ile katıldı. Yapılan kimlik tespitinde aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu belirten Köksal, “Kimsenin inanç ve hürriyetini engellemeye yönelik bir eylemde bulunmadım. Konu tamamen kurum için iletişim konusudur” ifadelerini kullandı.

MAILİN GÖNDERİLMESİ HAKKINDAKİ AÇIKLAMALAR

Olay günü, mailin gönderildiği saatlerde Ergün Güler’in iletisinin ardından birkaç dakika içinde kurumsal iletişim müdürüne durumu sorduğunu dile getiren Köksal, “İlgili kişi mailin kurumsal listede bulunmadığını söyledi. Ben de davaya konu mesajı yazdım. Süreç 35 dakikada gelişmiştir. Ergün beye yazılmış bir mesajdır ancak sehven herkese gönderdim” şeklinde savunma yaptı. Hakim, Köksal’a mesajın kendisini neden rahatsız ettiğini sordu. Köksal ise “Kurumsal olarak her yıl kutlayacağımız günlerin listelerini ve mesajın nasıl yazılacağını hazırlıyoruz. Bu mesajlar ilgili yöneticinin mailinden gönderilmeli. Dikkat edilmesi gereken unsurlar yer alıyor. Hiçbir çalışanımızı dışarıda bırakmayacak şekilde bir mesaj hazırlamak çok önemli. Böyle bir durumun yaşanmaması gerekiyordu” dedi.

ŞİKAYETTEN VAZGEÇİLDİ

Dava sürecinde mağdur olarak yer alan Vestel CEO’su Ergün Güler, 25 yıldır Cem Köksal ile birlikte çalıştıklarını belirterek, “Abi kardeş gibi çalıştık. 25 yıl boyunca asla ne bana ne de kimseye karşı inanç, düşünce ve kanaat hürriyeti engelleme açısından bir eylemde bulunmamıştır. Şikayetçi değilim” dedi.

BERAAT KARARI

Savunmalar ve beyanların ardından mahkeme, sanık Cem Köksal’ın üzerindeki “Zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” suçundan kastının olmadığı gerekçesiyle beraatine hükmetti.