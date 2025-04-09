Belçika’da IPTV’lere yönelik engelleme oldu

Belçika’da IPTV Kararı Alındı

İPTV’YE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Dijital platformların kaçak bir şekilde izlenmesine olanak tanıyan IPTV’ye karşı Belçika’da önemli bir karar alındı. Birçok ülkede internet üzerinden spor müsabakalarını canlı veya tekrar izleme fırsatı sağlayan DAZN, mahkemeye başvurarak IPTV’lerin yanı sıra kaçak spor yayını yapan sitelerin kapatılmasını talep etti.

MAHKEME HAREKETE GEÇTİ

Talebi olumlu karşılayan mahkeme, telekom operatörlerine ve alternatif hizmet sağlayıcılarına yazı göndererek dinamik engelleme yapılması gerektiğini emretti. Cumartesi günü gerçekleştirilen uygulamayla korsan IPTV üzerinden maç izleyenlerin yüzde 50’sinin ekranları karardı ve yüzlerce yasa dışı site kapatıldı.

DAZN’IN AÇIKLAMASI

DNS engellemeleriyle ilgili olan masraflar, internet servis sağlayıcıları tarafından üstlenildi. DAZN, bu durumu “Belçika’da içerik korsanlığına karşı mücadelede gerçek bir zafer.” şeklinde duyurdu.

DIĞER ÜLKELERDE BENZER UYGULAMALAR BEKLENİYOR

Belçika’da uygulanan “dinamik engelleme” yönteminin, IPTV üzerinden maç izlemeyi sağlayan “ayna” ya da “taklit” siteleri de etkisiz hale getirdiği ifade edildi. Bu yöntemin diğer ülkelerde de uygulanması bekleniyor.