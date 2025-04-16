Belçika, İsrail’in Gazze kararına tepki

İsrail, Gazze’ye yönelik insani yardım girişlerine uyguladığı ambargoyu devam ettirme kararı aldı. Bu kararın ardından Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, X hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Prevot, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz’ın Gazze’ye insani yardım girişlerindeki ambargonun süreceği ve Filistin toprakları, Lübnan ile Suriye’deki işgalin kalıcı olacağına dair sözlerine tepki gösterdi.

ŞOK EDİCİ AÇIKLAMALAR

Prevot, bu açıklamaların “şok edici ve uluslararası hukuka aykırı” olduğunu vurguladı. Ayrıca “İsrail hükümetini acilen insani yardımın girişine izin vermeye, uluslararası hukuku ihlal etmeye son vermeye, ateşkes taahhüdünde bulunmaya ve ilgili toprakların bütünlüğüne saygı göstermeye çağırıyorum” ifadesini kullandı.

POLİTİKALARDAN DÖNÜŞ

Önceden Gazze’ye insani yardım girişi ve dağıtımının özel şirketler aracılığıyla gerçekleşebileceğini belirten Yisrael Katz, hükümetteki aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in tepkileri üzerine bu tutumunu değiştirdi. Katz, “Gazze’ye hiçbir insani yardımın girmeyeceğini” duyurdu. İsrail, yaklaşık bir buçuk aydır Gazze’ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişini engelliyor. Bu durum, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze’ye insani yardımın ulaştırılmadığı en uzun sürecin yaşandığını gösteriyor. Birleşmiş Milletlere göre, Ekim 2023’te başlayan bu ambargo, en ağır insani krizi beraberinde getiriyor.