Belçika’nın Tanıma Kararını Destekliyoruz

BELÇİKA’DAN FİLİSTİN’İ TANIMA KARARI

Fransa, Avustralya ve İngiltere gibi ülkelerin eylül ayında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Filistin Devleti’ni tanıyacakları kararıyla birlikte gündemdeki tartışmalar devam ederken, Belçika da Filistin’i resmen tanıma kararı aldı. Belçika federal hükümeti, İsrail’e yaptırımlar ve Filistin Devleti’nin tanınmasına dair gerçekleştirdiği olağanüstü kabine toplantısından sonra bu kararı aldığını duyurdu.

BELÇİKA’DAN BEKLENTİLER

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Belçika’nın bu ayki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında Filistin Devleti’ni tanıma niyetini açıklamasını sevinçle karşıladığını ifade etti. Bakanlıktan gelen yazılı açıklamada, “Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevost’un ülkesinin BM oturumunda Filistin Devleti’ni tanıma niyetini açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz.” sözlerine yer verildi.

BARIŞA YÖNELİK BİR ADIM

Açıklamada, Belçika’nın bu adımının “uluslararası hukuk ve BM kararlarıyla uyumlu, iki devletli çözümün (Filistin ve İsrail) korunması ve barışın sağlanmasını destekleyen bir girişim” olduğu vurgulandı. Filistin Devleti’ni henüz tanımayan ülkelere de “tanıma kararlarını hızla açıklama, soykırım, yerinden etme, aç bırakma ve ilhak suçlarını durdurmak için pratik adımlar atma, çatışmayı çözüp İsrail’in Filistin’deki işgalini sona erdirmek için gerçek bir siyasi yol açma” çağrısı yapıldı.