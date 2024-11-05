Belçikalı Hakem Galatasaray – Tottenham Maçı

UEFA’DAN YARDIMCI HAKEM AÇIKLAMASI
UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Rams Park’ta saat 20.45’te başlayacak olan müsabakanın hakem atamaları belirlendi. Bu karşılaşmada ana hakem olarak Visser görev alacak.
YARDIMCI HAKEMLER BELİRLENDİ
Visser’in yardımcı hakemliklerini Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Simon Bourdeaud’hui olacak.
VAR GÖREVLERİ DE AÇIKLANDI
Bram Van Driessche, maçta VAR hakemi olarak görev yapacakken, Jan Boterberg de AVAR olarak görev alacak. Bu atamalar, karşılaşmada hakem yönetiminin nasıl oluşacağını ortaya koyuyor.