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Spor

Belçikalı Hakem Galatasaray – Tottenham Maçı

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UEFA’DAN YARDIMCI HAKEM AÇIKLAMASI

UEFA’nın yaptığı açıklamaya göre, Rams Park’ta saat 20.45’te başlayacak olan müsabakanın hakem atamaları belirlendi. Bu karşılaşmada ana hakem olarak Visser görev alacak.

YARDIMCI HAKEMLER BELİRLENDİ

Visser’in yardımcı hakemliklerini Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen üstlenecek. Ayrıca, karşılaşmanın dördüncü hakemi Simon Bourdeaud’hui olacak.

VAR GÖREVLERİ DE AÇIKLANDI

Bram Van Driessche, maçta VAR hakemi olarak görev yapacakken, Jan Boterberg de AVAR olarak görev alacak. Bu atamalar, karşılaşmada hakem yönetiminin nasıl oluşacağını ortaya koyuyor.

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