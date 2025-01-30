Belçim Bilgin Annem Ankara’da Rol Alacak

YENİ BÖLÜMDE SÜRPRİZ İSİM

Kanal D’nin popüler dizisi Annem Ankara, son bölümüyle izleyicileri heyecanlandırdı. Dizinin yeni bölümünün tanıtımında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başarılı oyuncu Belçim Bilgin, Annem Ankara kadrosuna katılıyor. Başak Angigün’ün kendi yaşam hikayesinden esinlenerek yazdığı dizide Bilgin, Sevinç karakteriyle olayların akışını değiştirecek.

DENGELERİ DEĞİŞTİRMEYE HAZIRLANIYOR

Dizinin bölüm arkası tanıtımında yer alan sürpriz isim Belçim Bilgin, ‘Sevinç’ karakteriyle 9. bölüm itibariyle Annem Ankara’da seyircinin karşısına çıkacak. Bilgin’in karakterinin dizide dengeleri nasıl değiştireceği büyük bir merak konusu haline geldi.

GERÇEK HİKAYEYE DAYALI

Başak Angigün’ün yazdığı, Faruk Teber’in yönettiği ve BKM yapımı olan Annem Ankara’nın başrollerinde Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür yer alıyor.

GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU

Dizinin etkileyici oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür’ün yanı sıra Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu, Sevinç Erbulak, Yıldıray Şahinler, Güler Ökten, Sinem Uslu, Muharrem Türkseven ve daha birçok isim bulunuyor. Annem Ankara her çarşamba saat 20.00’de Kanal D’de izlenebiliyor.