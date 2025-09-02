Belde Karantinaya Alındı, Kuduz Tespit

KÖPEKLE TİLKİ ARASINDAKİ BOĞUŞMA

Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde, hayvanlarını otlatan bir besicinin köpeği o sırada çevredeki bir tilkiyle boğuşmaya başladı. Bir süre sonra köpeğin telef olduğunu fark eden besici, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

KARANTİNA UYGULAMASI BAŞLATILDI

Ekipler, köpekten alınan numunede kuduz virüsü tespit etti. Bu nedenle karantina uygulaması başlatılan beldenin girişine “Bu köyde kuduz hastalığı vardır” yazılı bir tabela asıldı. Ayrıca, ekipler besicinin tüm hayvanlarını olası hastalığa karşı aşıladı.