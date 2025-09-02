Beldede Karantina Uygulaması Başlatıldı

DIGOR İLÇESİNDE KUDUZ VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde bir besici, hayvanlarını otlatırken köpeğinin çevredeki tilkiyle girdiği mücadele sonucunda köpeğin telef olduğunu fark etti. Besici, yaşanan olayın ardından durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

KARANTİNA UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Ekiplerin köpeğin numunesini incelemesi sonucunda kuduz virüsü tespit edildi. Bu gelişmenin ardından beldeye karantina uygulaması başlatıldı ve beldenin girişine “Bu köyde kuduz hastalığı vardır” uyarı tabelası asıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besicinin sahip olduğu tüm hayvanları olası hastalığa karşı aşılamaya da başladı.