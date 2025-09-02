Gündem

Beldede Karantina Uygulaması Başlatıldı

beldede-karantina-uygulamasi-baslatildi

DIGOR İLÇESİNDE KUDUZ VİRÜSÜ TESPİT EDİLDİ

Digor ilçesine bağlı Dağpınar beldesinde bir besici, hayvanlarını otlatırken köpeğinin çevredeki tilkiyle girdiği mücadele sonucunda köpeğin telef olduğunu fark etti. Besici, yaşanan olayın ardından durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

KARANTİNA UYGULAMASINA GEÇİLDİ

Ekiplerin köpeğin numunesini incelemesi sonucunda kuduz virüsü tespit edildi. Bu gelişmenin ardından beldeye karantina uygulaması başlatıldı ve beldenin girişine “Bu köyde kuduz hastalığı vardır” uyarı tabelası asıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, besicinin sahip olduğu tüm hayvanları olası hastalığa karşı aşılamaya da başladı.

ÖNEMLİ

Gündem

Stada Usulsüz Seyirci Sokulduğu Belirlendi!

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı sonrası usulsüz seyirci sokan iki kişi gözaltına alındı. Bir şüpheli tutuklandı, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Gündem

Alevler, 3 Evi Yok Etti

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde park halindeki bir aracın alev alması sonucu yangın, çevredeki 3 eve de sıçradı. Ayrıca 1 traktör ve 2 tarım aracı da zarar gördü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.