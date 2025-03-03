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Belediye Başkanı Köseler Adliyeye Sevk Edildi

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SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN HASTANEYE SEVK

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de bulunduğu bazı şüpheliler hastaneye gönderildi. DHA’nın verdiği bilgiye göre, 4 gündür gözaltında tutulan Alaattin Köseler ile birlikte toplamda 21 kişi adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINDAKİLER ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Soruşturma nedeniyle gözaltına alınan şahısların sağlık kontrolünden geçmesi sağlandı. Beykoz Belediyesi soruşturması, yerel yönetimleri etkileyen önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor. Şüphelilerin durumu, ilerleyen günlerde gelişen hukuki süreçle daha da netlik kazanacak.

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