Belediye Başkanı Köseler Adliyeye Sevk Edildi

BİLGİLENDİRME VE SORUŞTURMA SÜRECİ

Beykoz Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in de aralarında bulunduğu şüpheli 21 kişi, sağlık kontrolü için hastaneye gönderildi. DHA’nın aktardığı bilgilere göre, 4 gündür gözaltında tutulan Alaattin Köseler, adliyeye sevk edilmek üzere hastaneye gitti.

ADLİ SÜREÇ VE GÖZALTILAR

Soruşturma süreci doğrultusunda, Beykoz Belediye Başkanı ve diğer şüphelilerin durumlarıyla ilgili gelişmeler yaşanıyor. Gözaltındaki kişilerin adli süreçlerinin nasıl ilerleyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.