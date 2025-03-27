Belediye Ücretsiz Yemek Dağıtmıyor Mu?

DİMMA’NIN AÇIKLAMASI

DMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşlarında geçen “Şişli Belediyesi kayyum yönetimi, ilkokul öğrencilerine verilen ücretsiz yemek dağıtımını iptal etti” iddialarının gerçek olmadığı aktarıldı. Açıklamada, Şişli Belediyesinin herhangi bir okulda ücretsiz yemek dağıtımı uygulamasının mevcut olmadığı vurgulandı. Bu nedenle, Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen’in öğrencilere verilen ücretsiz yemeklerin kaldırılmasıyla ilgili bir karar almasının mümkün olmadığı ifade edildi.

GEÇMİŞ DESTEĞİN DURDURULMASI

Daha önce, ihtiyaç sahibi ailelere yemek desteği sağlandığına dikkat çekilen açıklamada, “Bu uygulama da Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen görevlendirilmeden önce durdurulmuştur” denildi. Ertürkmen’in göreve başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere gıda desteği verilmesi için talimat verdiği belirtildi. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik iddialara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.