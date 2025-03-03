Belgesel, İsrail ve Filistin Barışı Çağrısı Yaptı

OSCAR ÖDÜLLERİ’NDE KATILIMCILARDAN ALIŞILMADIK MESAJ

Los Angeles’taki Dolby Theatre, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi’nin 97. Oscar Ödülleri’ne ev sahipliği yaptı. Ancak bu gece özel olarak öne çıkan durum, ödüllerden ziyade bir belgeselin verdiği mesaj oldu. Batı Şeria’daki Filistinli Masafer Yatta topluluğunun sürgün hikayesini anlatan “No Other Land”, En İyi Belgesel Oscarı’nı kazandı. Filmin yönetmenleri Filistinli Basel Adra ve İsrailli Yuval Abraham’ın ödül konuşmaları, adaletsizlik ve barış temasıyla izleyiciler üzerinde derin bir etki bıraktı.

YÖNETMEN ADRA’NIN DUYGULU AÇIKLAMALARI

Filistinli yönetmen Basel Adra, sahnedeki konuşmasında belgeselin, Filistin halkının yıllar boyunca maruz kaldığı acıları ve direnişini yansıttığını vurguladı. Kısa süre önce baba olma mutluluğunu paylaşan Adra, “Kızımın, benim yaşadığım hayatı yaşamamasını umuyorum. No Other Land, onlarca yıldır katlandığımız acı gerçekliği gözler önüne seriyor” şeklinde konuştu. Sözlerini, “Dünyayı, Filistin halkına yönelik adaletsizliği ve etnik temizliği durdurmaya çağırıyoruz” ifadeleriyle sonlandırdı.

ABRAHAM’DAN BİRLİK MESAJI

İsrailli gazeteci ve yönetmen Yuval Abraham konuşmasında Gazze’de devam eden çatışmalara dikkat çekti. “Bu filmi Filistinliler ve İsrailliler birlikte yaptık, çünkü birlikte sesimiz daha güçlü. Gazze ve halkının vahşice yok edilmesi sona ermeli. 7 Ekim’deki suçta rehin alınan İsrailliler serbest bırakılmalı” açıklamasını yaptı. Abraham, 5 yıllık belgesel sürecinde yakın dostu Adra’yı örnek göstererek çarpıcı bir eşitsizlik mesajı verdi: “Basel’e baktığımda kardeşimi görüyorum, ama eşit değiliz. Ben özgür yaşarken, Basel hayatını kontrol edemediği yasalar altında yaşıyor.” Abraham, ABD’nin dış politikasını eleştirirken, “Basel’in halkı ne kadar özgür ve güvende olursa, benim halkım da o kadar güvende olur. Başka bir yol var. Yaşam için, yaşayanlar için çok geç değil” diyerek barış umudunu dile getirdi.