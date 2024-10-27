More
No menu items!
Spor

“Benfica 5-0 Rio Ave’yi Yendi”

benfica-5-0-rio-ave-yi-yendi

BENFİCA RİO AVE’Yİ FARKLI GEÇTİ

Portekiz Süper Ligi’nin 9. haftasında Benfica, sahasında ağırladığı Rio Ave’yi 5-0’lık skorla yendi. Estadio da Luz’da gerçekleşen karşılaşmada, Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı 3 golle dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAT-TRİCK YAPTI

Kerem Aktürkoğlu’nun gol perdesini açtığı dakikalar ise 12, 16 ve 45+2’ydi. Bu performansı, Kerem’in sahadaki etkisini artırdı. Benfica’nın diğer iki golü ise 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni ile geldi.

Bu sonuç, Benfica’nın ligdeki yükselişine katkı sağladı ve Kerem’in yeteneklerinin yeniden öne çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti.

ÖNEMLİ

Gündem

Kırıkkale’de 3.4 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son dakika: Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
Manşet

“Meksika GP’Sini Carlos Sainz Kazandı”

Meksika Grand Prix'sinde Ferrari'nin İspanyol pilotu Carlos Sainz, Formula 1 sezonunun 20. yarışını kazandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.