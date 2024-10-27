“Benfica 5-0 Rio Ave’yi Yendi”

BENFİCA RİO AVE’Yİ FARKLI GEÇTİ

Portekiz Süper Ligi’nin 9. haftasında Benfica, sahasında ağırladığı Rio Ave’yi 5-0’lık skorla yendi. Estadio da Luz’da gerçekleşen karşılaşmada, Benfica forması giyen milli futbolcumuz Kerem Aktürkoğlu, ilk yarıda attığı 3 golle dikkat çekti.

KEREM AKTÜRKOĞLU HAT-TRİCK YAPTI

Kerem Aktürkoğlu’nun gol perdesini açtığı dakikalar ise 12, 16 ve 45+2’ydi. Bu performansı, Kerem’in sahadaki etkisini artırdı. Benfica’nın diğer iki golü ise 79. dakikada Andreas Schjelderup ve 81. dakikada Zeki Amdouni ile geldi.

Bu sonuç, Benfica’nın ligdeki yükselişine katkı sağladı ve Kerem’in yeteneklerinin yeniden öne çıkmasıyla dikkatleri üzerine çekti.