Benfica, Aktürkoğlu’yla İstanbul’a gelmekte

BENFİCA KAFİLESİ AÇIKLANDI

Portekiz takımından Benfica, Fenerbahçe maçı kafilesini duyurdu. Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu da kadroda yer alıyor. Aktürkoğlu, Benfica ile birlikte İstanbul’a geliyor. Portekiz temsilcisinin futbolcularının havaalanından yayınladığı görüntülerde milli yıldıza da yer verildi.

TRANSFERDE SON DURUM

Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu için yaptığı ilk teklif olan 22 milyon 500 bin euro bonservis ve 2 milyon 500 bin euro’luk bonusla yeniden masaya oturdu. Portekiz ekibinin milli futbolcuyu Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde oynatmasının ardından fiyat düşüren Fenerbahçe, süreci bu hafta tamamlamanın peşinde. Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, “Kerem Aktürkoğlu burada mutlu” demesine rağmen, sarı lacivertliler 26 yaşındaki oyuncuyla anlaştı. Sarı-lacivertlilerin planı, Aktürkoğlu’nu Süper Lig’de oynanacak Kocaeli maçına yetiştirmek. Eğer transfer gerçekleşirse milli futbolcu bu karşılaşmada kadroda yer alabilir.

MAÇ NE ZAMAN?

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba gecesi Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aktürkoğlu’nun da formasını giydiği Benfica, 19 Ağustos Salı günü İstanbul’a gelecek ve son antrenmanını saat 19.00’da mücadelenin oynanacağı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirecek.