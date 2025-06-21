Benfica Başarı Hedefliyor: Kökçü Tepki Gösterdi

BENFİCA’NIN BAŞARI HEDEFİ

Portekizli ekip Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda büyük bir başarı hedefliyor. İki genç yetenek, Benfica’nın Auckland City ile oynadığı maçta ilk 11’de yer aldı. Maçın başından itibaren yaşanan tartışmalar, karşılaşmaya damga vurdu. İlk yarı sona erdiğinde Benfica’nın üstünlüğü 1-0 olarak kaydedildi.

İKİNCİ YARIDA GECİKEN BAŞLANGIÇ

Benfica ve Auckland karşılaşmasının ikinci yarısı, yoğun yağmur ve fırtına nedeniyle gecikti. Yaklaşık 3 saatlik beklemenin ardından ikinci yarıda düdük çaldı ve karşılaşma Benfica’nın 6-0’lık galibiyetiyle sonuçlandı. Orkun Kökçü, maçın 62. dakikasında oyundan çıkarken teknik direktör Bruno Lage’ye tepkisini gösterdi. O sırada aynı şekilde oyundan alınan Kerem Aktürkoğlu, milli takım arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. Portekiz basınında, Bruno Lage ile futbolcular arasında bir iletişim sorunu olduğu iddiaları mevcut.

C GRUBU SONUCU

C Grubu’nda mücadele eden Boca Juniors, ilk maçında 2-2’lik beraberlik elde etti. Kendilerinin de performansını değerlendirecek olursak, Orkun ve Kerem’in 61. dakikada oyundan çıkmasının ardından Benfica’nın rahat bir galibiyet alması dikkat çekti. Auckland City, önceki maçında Bayern Münih’e karşı 10-0 gibi ağır bir yenilgi almıştı.

İLK 11’LER

Benfica: Trubin, Kerem, Aursnes, Barreiro, Carreras, Di Maria, Orkun, Otamendi, Pavlidis, Prestianni, Silva.

Auckland City: Garrow, Bell, Bevan, Boxall, den Heijer, Ilich, Lagos, Mitchell, Yoo, Zeb, Zhou Tong.